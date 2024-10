Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim - Geschwindigkeitskontrolle in den Abendstunden

Ilbesheim (ots)

Am 29.10.2024 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau in den späten Abendstunden eine Geschwindigkeitsmessung in Ilbesheim in der Landauer Straße durchgeführt. Innerhalb von knapp einer Stunde mussten acht Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsverstößen beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne war hierbei 43 km/h zu schnell. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein einmonatiges Fahrverbot zukommen. Mit zukünftigen Kontrollen darf gerechnet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell