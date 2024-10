POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) - Am gestrigen frühen Morgen (16.10.24, 06:40) griff ein 24-jähriger Mann zwei Polizeikräfte in einem Landauer Krankenhaus an und musste aufgrund dieses Angriffs mit dem Distanzelektroimpulsgerät (Taser) zu Boden gebracht werden. Bereits nachts wurde die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu dem zunächst medizinischen Notfall aufgrund ...

