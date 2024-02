Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken und ohne Führerschein in Kandel unterwegs

Kandel (ots)

Am 03.02.2024 führte um 00:05 Uhr eine aufmerksame Streife der Polizeiinspektion Wörth eine Verkehrskontrolle im Ortsbereich Kandel durch. Am PKW konnten keine technischen Mängel festgestellt werden. Jedoch war in der Atemluft des 26-jährigen Autofahrers Alkoholgeruch feststellbar. Ein freiwilliger Alkotest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Das Auto wurde vor Ort verschlossen belassen, der Autofahrer zur Dienststelle verbracht. Im Hinblick auf den erforderlichen Führerschein macht der Autofahrer zunächst widersprüchliche Angaben, weshalb die Beamten parallel entsprechende Recherchen führten. Diese ergaben, dass der betroffene Autofahrer seinen Führerschein aufgrund eines Verkehrsdeliktes/ Trunkenheitsdeliktes abgeben musste. Dies bestätigte der Autofahrer auch dann auf Vorhalt. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest auf der Dienststelle bestätigte eine Alkoholisierung von 0,7 Promille. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit der Ordnungswidrigkeit wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls umgehend informiert. Die Erlangung eines Führerscheins in naher Zukunft dürfte aufgrund des Fehlverhaltens selbstverständlich viel schwieriger werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell