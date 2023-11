Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mal wieder Unfall verursacht

Landau (ots)

Am 01.11.2023 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Landau in der Straße Am Jagdstock. Hierbei kollidierte ein 64-jähriegr Skoda-Fahrer aus Unachtsamkeit mit einem geparkten PKW. Die Schadenshöhe beträgt 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 64-Jährige bereits am Vortag einen Verkehrsunfall verursachte. Hierbei wurde aufgrund seiner Alkoholisierung der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Mit dem Unfall vom heutigen Tage hat er sich nun ein weiteres Strafverfahren eingebrockt - er wird sich in diesem Fall wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell