Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapsweyer - Unfallflucht

Kapsweyer (ots)

In der Zeit von 24.06.-26.06.2023, wurde in der Bahnhofstraße die Hausfassade des Eckanwesen Nummer 11 beschädigt. Beim Abbiegen richtete ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

