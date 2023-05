Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kurzzeitiges Verkehrschaos nahe Offenbach

Offenbach (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstag kurz nach 17Uhr bei der Polizei Landau Verkehrschaos am Kreisverkehr der L509. Vor Ort stellte sich heraus, dass an einem Lkw wegen eines technischen Defektes an einem Luftdruckschlauch die Bremsen blockiert waren. Glücklicherweise kam in der Folge ein weitere Lkw-Fahrer hinzu, welcher das technische Knowhow hatte, die Bremsen wieder zu lösen und somit das Verkehrschaos aufzulösen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell