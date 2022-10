Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer am Hauptbahnhof

Landau (ots)

Mehrere Personen mussten am Samstagnachmittag den Notruf der Polizei wählen, weil eine männliche Person am Busbahnhof randalierte. Vor Ort konnte von den eingesetzten Beamten eruiert werden, dass ein 39-Jähriger laut herumgeschrien habe und in einem Bus an den Ticketschalter getreten hatte. Anschließend war dieser ausgestiegen, demonstrierte seine Kampfkünste, indem er wahllos in der Luft herumtrat und entfernte sich noch vor Eintreffen des ersten Streifenwagens von der Örtlichkeit. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte dieser jedoch zweifelsfrei identifiziert werden und sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung konfrontiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell