Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Baucontainer aufgebrochen

Germersheim (ots)

Im Zeitraum von 20.09.-22.09.2022 wurden auf einer Baustelle in der Straße "An der Hexenbrücke" durch unbekannte Täter gleich zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 5000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell