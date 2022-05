POL-PDLD: Vermisster 78-Jähriger wohlbehalten gefunden!

Knittelsheim (ots) - Ein 59-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend die Hauptstraße in Knittelsheim. Dort kam er unvermittelt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Aufprall erlitt er mehrere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein ...

