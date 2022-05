POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz

Landau (ots) - Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr ein 29 Jahre alter Fahrradfahrer, der von der Bürgerstraße in Landau in Richtung der Wirth-Alle fahren wollte. Der Zweiradfahrer kollidierte dort mit einem bevorrechtigten PKW-Fahrer und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Glücklichen Umständen geschuldet verletzte sich der Fahrradfahrer nur leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 700 ...

