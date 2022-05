Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Geschwindigkeitskontrollen

Edesheim (ots)

Am Mittwoch, d. 25. Mai 2022 wurde durch die Polizei Edenkoben an zwei Stellen in Edesheim die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit überwacht. In der Staatsstraße mussten zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die erlaubten 30 km/h überschritten. In der Jahnstraße ergaben sich sogar 13 Verstöße gegen die auch hier auf 30 km/h festgesetzte Höchstgrenze der gefahrenen Geschwindigkeit. An beiden Stellen waren die beiden unrühmlichen Spitzenreiter mit gemessenen 55 km/h unterwegs.

