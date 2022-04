Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsüberwachung

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Zur Erkennung von Verkehrsverstößen insbesondere im Bereich der Pflicht zum Tragen eines Sicherheitsgurtes und der Ablenkung im Straßenverkehr führte die Polizei Edenkoben am heutigen Vormittag zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr eine spezialisierte Verkehrsüberwachung im Verlauf der Luitpoldstraße durch. Innerhalb dieser doch recht kurzen Zeitspanne wurden sieben Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt und zwei weitere mit der Hand am Smartphone festgestellt. Die Gurtmuffel erwarten eine Verwarnung von 30 Euro, die Handysünder ein Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt im Fahrerlaubnisregister. Die Polizei appelliert: Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Wer bei 100 km/h vier Sekunden auf das Smartphone schaut, durchfährt blind bereits die gesamte Länge eines Fußballfeldes.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell