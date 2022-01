Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermeintliche Geldschulden führen zu Auseinandersetzung im Hausflur

Germersheim (ots)

Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde der Polizei Germersheim eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in einem Mehrfamilienhaus im Römerweg in Germersheim mitgeteilt. Durch die Beamten konnten vor Ort vier Männer angetroffen werden. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Auseinandersetzung wohl Geldschulden zwischen den Beteiligten zu Grunde lägen, die letztlich in einem wechselseitigen Angriff ausarteten. Die Männer erlitten leichte Verletzungen.

Bei einem Beschuldigten wurde ein Schlagring aufgefunden, der bei der Schlägerei jedoch nicht zum Einsatz kam. Dieser wurde sichergestellt.

Die Beamten leiteten gegen die Personen Strafverfahren wegen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

