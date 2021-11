Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gescheiterter Enkeltrickbetrug

Bad Bergzabern (ots)

Ein Enkeltrickbetrug wurde bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern am heutigen Montag, 07.11.2021, gegen 14:35 Uhr, gemeldet. Eine junge Frau meldete sich telefonisch bei einer 81-Jährigen und gab sich als deren Enkelin aus. Die Anruferin versuchte für einen angeblichen Wohnungskauf von dem Opfer aus Bad Bergzabern eine größere Bargeldsumme zu erlangen. Um keinen Verdacht zu erwecken, sollte das Opfer bei der Bank angeben, das Geld für Renovierungsmaßnahmen zu benötigen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam die richtige Enkelin ins Spiel. Die Betrugsmasche wurde aufgedeckt und eine Geldübergabe verhindert. Bei Schockanrufen und ungewöhnlichen Geldforderungen weißt die Polizei darauf hin, die nächstgelegene Dienststelle zu informieren und in keinem Fall den Forderungen nachzukommen. Im Zweifelsfall sollten sich die betroffenen Personen eigenständig mit den angeblichen Enkeln/ Nichten in Verbindung setzen, um die Echtheit des Anrufes zu prüfen.

