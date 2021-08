Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Motorradfahrer schwer verletzt

Rheinzabern (ots)

Am Dienstag, dem 24.08.2021, um 06.55 Uhr fuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer an der Anschlussstelle Neupotz/Rheinzabern in Fahrtrichtung Karlsruhe auf die B 9 auf. Einige hundert Meter nach der Auffahrt wurde das Motorrad durch ein nachfolgendes Auto überholt. Ein diesem Auto nachfolgender 30-jährige Autofahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr frontal in das vorausfahrende Motorrad. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 25000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die B 9 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt werden. Die Verkehrsumleitung erfolgte ab der Anschlussstelle Neupotz/Rheinzabern über die L 549 in Richtung Kandel.

