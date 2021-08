Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Germersheim (ots)

Einen Schaden in Höhe etwa 2.000 Euro verursachte ein Fahrradfahrer am gestrigen Mittag in der Theodor-Heuss-Straße in Germersheim, als er mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Gegen 13:30 Uhr nahm der Fahrzeughalter einen lauten Knall wahr und sah einen Fahrradfahrer vor seinem Fahrzeug stehen. Nachdem der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug kam, war der Fahrradfahrer bereits weg, aber der Schaden am Fahrzeug war noch da. Bei dem flüchtenden Fahrradfahrer soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit Glatze gehandelt haben. Der Fahrradfahrer trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise zu dem Unfall oder dem Täter nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell