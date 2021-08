Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 36-Jährige unter Drogeneinfluss unterwegs

Lingenfeld (ots)

Gestern Mittag kontrollierten Germersheimer Polizisten eine 36-jährige Autofahrerin in der Neustadter Straße in Lingenfeld. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht und zeigte für gleich mehrere Stoffgruppen ein positives Ergebnis an. Auf dem Beifahrersitz befand sich die 4-jährige Tochter, die von einem Familienmitglied abgeholt werden musste. Nach der Entnahme einer Blutprobe konnte auch die Mutter die Dienststelle wieder verlassen. Auf sie kommt nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu.

