Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weyher - Versuchter Einbruch in Winzerstube

Weyher (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (TZ: 01.08.2021, 22 Uhr bis 02.08.2021, 15 Uhr) versuchte(n) unbekannte(r) Täter, in der Kirchgasse in eine Winzerstube einzubrechen. Da es ihm/ihnen misslang, eine Terrassentür aufzuhebeln, verschwanden der oder die Täter unverrichteter Dinge. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese solle sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell