POL-PDLD: Lingenfeld - Gas und Bremse verwechselt

Lingenfeld (ots)

Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen, bei denen die Autofahrer das Gas-/ mit dem Bremspedal verwechseln. So erging es gestern einer 34-jährigen Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Lingenfelder Supermarkts. Beim vorwärts Einparken verwechselte sie die Pedale und trat mit voller Wucht auf das Gaspedal. In der Folge fuhr sie über einen Bordstein, durchbrach einen Metallzaun und krachte in ein Gartenhäuschen. Bei der wilden Fahrt wurde sie glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 8000 Euro.

