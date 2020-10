Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: tödlicher Verkehrsunfall

Rülzheim (ots)

Ein 70-jähriger Autofahrer befuhr am Montagmorgen, gegen 9:45 Uhr mit seinem Pkw die Landstraße von Kuhardt kommend in Richtung Rülzheim. Kurz vor dem Ortseingang Rülzheim kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im Anschluss auf eine Verkehrsinsel am dortigen Kreisverkehr. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer kurz darauf im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Landau beauftragte einen Gutachter zur Klärung der Unfallursache. Weitere Personen und Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

