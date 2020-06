Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gebüschbrand nahe dem Recyclinghof

Edesheim (ots)

Am Freitag, 19.06.2020 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei Edenkoben ein Gebüschbrand in Edesheim in Höhe des Recyclinghofes gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass einige Sträucher aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten waren und durch die Feuerwehr Edenkoben gelöscht werden mussten. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter Tel: 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

