Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter Einbruch in Lotto-Shop

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in den Lotto-Shop am Schloß einzubrechen. Es wurde versucht, sich durch Aufhebeln des elektrischen Rollladens Zugang zum Geschäft zu verschaffen, was jedoch misslang. Wer hat in der Nacht im Bereich der Königstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343/9334-0 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

