POL-PDLD: Germersheim - Unerlaubtes Grillen am Rhein

Germersheim (ots)

Am Samstag wurden am Rheinufer in Germersheim mehrere Personen festgestellt, welche sich in den Abendstunden zum gemeinsamen Angeln und Grillen verabredet hatten. Wohingegen die Personen ordnungsgemäße Berechtigungen zum Angeln vorweisen konnten, musste die Grillstelle aufgrund der bestehenden Gefahrenabwehrverordnung abgelöscht werden.

