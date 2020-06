Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Eingebrochen und Wochenendeinnahmen aus Hotel entwendet

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht vom 06.06.2020 auf den 07.06.2020 wurde in ein Hotel in der Königstraße in Bad Bergzabern eingebrochen. Der oder die Täter drangen über ein Küchenfenster in das Hotel ein und entwendeten aus dem Rezeptionsbereich einen Tresor mit den Wochenendeinnahmen, sowie den Motorradschlüssel einer Angestellten.

Zeugen die in der Nacht auf den 07.06.2020, im Innenstadtbereich von Bad Bergzabern, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06343 93340 oder persönlich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

