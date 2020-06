Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallzeugen gesucht Landau in der Pfalz: 04.06.2020, 09:30 Uhr

Landau (ots)

Bereits am 04.06.2020 kam es im Bereich Horststraße zu einem Verkehrsunfall. Der hier geschädigte Unfallbeteiligte war mit seinem Rennrad von der Horststraße in Rtg. Horstbrücke unterwegs. Als sich dieser in Höhe des Anwesens, Horststraße 56 (DHL-Shop) befand, sei der Unfallgegner bzw. Verursacher ohne Beachtung des nachfolgenden Verkehrs vom rechten Fahrbahnrand aus angefahren. Aufgrund dessen musste der Radfahrer so stark abbremsen, dass das Vorderrad blockierte. Zu einem Sturz kam es aufgrund glücklicher Umstände nicht, der Radfahrer verletzte sich jedoch leicht am rechten Knöchel. Von polizeilicher Seite wird vorliegend wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zum Fahrzeugführer ist nichts bekannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

POK Sebastian Bollinger

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell