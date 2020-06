Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher lassen Fahrrad zurück

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr, wurde die Scheibe der Eingangstür eines Imbissgeschäftes in der Kurtalstraße eingeworfen. Die mit Kapuzenjacken bekleideten Täter stiegen in den Verkaufsraum, entwendeten Bargeld in nicht bekannter Höhe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Am Tatort wurde ein unverschlossenes schwarz - grünes Herrenfahrrad, Marke Atala zurückgelassen. Zeugen die gegen 04:15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kurtalstraße / Bismarckstraße / Woodbachweg gemacht haben oder/und Hinweise zu dem Eigentümer des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

