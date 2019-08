Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Wollmesheim, L509, 28.8.19, 4.20 Uhr Verkehrsunfall mit Wild, Kleinkraftfahrerin leicht verletzt

Landau (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 43-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades und einem Frischling kam es am frühen Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr auf der L509 bei LD-Wollmesheim. Das junge Wildschwein querte unmittelbar vor der Kleinkraftradfahrerin die Fahrbahn. Infolge der Kollision stürzte sie und verletzte sich leicht am Oberschenkel. Das junge Wildschwein verendete. Es entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von 500.--EUR.

