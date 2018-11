POL-PDLD: Rinnthal - Überholvorgang auf der B 10 mit Folgen

Rinnthal (ots) - Am 21.11.2018 befuhren ein LKW und ein nachfolgender PKW die B 10 in Richtung Landau. Nachdem gegen 12:00 Uhr der Fahrer des VW-Polo den Sattelzug überholt hatte, kam es zwischen den Beiden zu Unstimmigkeiten, welche sich u. a. durch Ausbremsen und Hupen gezeigt haben sollen. Im Anschluss überholte der Sattelzug in der Überholverbotszone den nunmehr vorausfahrenden PKW. Bei diesem Überholvorgang in Höhe der Abfahrt zur B 48 kam es schließlich zum Unfall, wobei beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Wer Angaben zu dem Verkehrsgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964620 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346/964620

pwannweiler@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell