POL-PDLD: Einbruch in Kiosk

Kandel (ots) - Am Dienstag den 14.11.2017 gegen 01:00 Uhr drangen 5 maskierte, derzeit unbekannte Täter gewaltsam in einen Kiosk in der Jahnstraße in Kandel ein. Innerhalb von 20 Minuten entwendeten sie Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro, Spirituosen und Alkoholika sowie Bargeld.

