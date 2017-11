POL-PDLD: Landau - Diebe durch aufmerksamen Zeugen gefilmt

Landau (ots) - Zwei Diebe beim Entwenden eines Geldbeutels aus einem unverschlossenen Auto beobachtet hat am 14.11.17 um 11:25Uhr ein aufmerksamer Zeuge in der Schneiderstraße in Landau. Der Zeuge verfolgte die beiden circa 40-50 Jahre alten Männer bis zu einer nahegelegenen Schule und videografierte sie geistesgegenwärtig mit seinem Smartphone. Beide Täter waren mit dem Fahrrad unterwegs. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

