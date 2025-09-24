Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisst: Polizei sucht 66-Jährigen aus Viernheim

Viernheim (Hessen) - Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen sucht einen 66-jährigen Mann aus Viernheim. Er wird seit Mittwoch (20. August 2025) vermisst. Zuletzt soll er sich in einer Ferienpension in Steinwenden aufgehalten haben. Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass sich der Vermisste auch in Ramstein oder Annweiler aufhalten könnte.

Alle bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des 66-Jährigen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Daher wird nun auch öffentlich mit einem Foto nach ihm gefahndet.

Der Vermisste ist circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Zuletzt trug er kurze, graue Haare und einen grauen Dreitagebart. Der Mann ist Brillenträger.

Ein Foto des Vermissten hat das Polizeipräsidium Südhessen unter https://s.rlp.de/dwcry4r im Presseportal veröffentlicht.

Hinweise zum Gesuchten und möglichen Aufenthaltsorten nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252 706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |erf

