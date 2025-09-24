PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisst: Polizei sucht 66-Jährigen aus Viernheim

POL-PPWP: Vermisst: Polizei sucht 66-Jährigen aus Viernheim
  • Bild-Infos
  • Download

Viernheim (Hessen) - Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen sucht einen 66-jährigen Mann aus Viernheim. Er wird seit Mittwoch (20. August 2025) vermisst. Zuletzt soll er sich in einer Ferienpension in Steinwenden aufgehalten haben. Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass sich der Vermisste auch in Ramstein oder Annweiler aufhalten könnte.

Alle bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des 66-Jährigen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Daher wird nun auch öffentlich mit einem Foto nach ihm gefahndet.

Der Vermisste ist circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Zuletzt trug er kurze, graue Haare und einen grauen Dreitagebart. Der Mann ist Brillenträger.

Ein Foto des Vermissten hat das Polizeipräsidium Südhessen unter https://s.rlp.de/dwcry4r im Presseportal veröffentlicht.

Hinweise zum Gesuchten und möglichen Aufenthaltsorten nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252 706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Murat Avci

Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 969-13120
Mobil: 0173 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit): 06151 969-13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:28

    POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen und Beute gemacht

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines Einbruchs ermittelt die Polizei in der Nelkenstraße. Unbekannte haben sich am Montag, zwischen 12 und 13:45 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft und die Innenräume durchsucht. Als Beute verzeichneten die Täter Schmuck, Kleider und Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:26

    POL-PPWP: Wer hat den Dorfbrunnen beschädigt?

    Zweibrücken (ots) - Unbekannte haben sich am Brunnen in der Battweilerstraße zu schaffen gemacht und Sachschaden angerichtet. Die Täter rissen Pflastersteine, Mauersteine sowie Holzstufen heraus und warfen diese in einen Bach. Zudem zerschlugen die Vandalen noch mehrere Glasflaschen und verteilten die Scherben. Wer für den Schaden von fast 4.000 Euro verantwortlich ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Nach ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:42

    POL-PPWP: Wohnhausbrand in Morlautern

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus rückten Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in den Stadtteil Morlautern aus. Alle Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten sich selbstständig ins Freie retten. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Ein Großteil der Anwohner konnte im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein 57-jähriger Mann war dem Rauchgas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren