POL-PPWP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben in der Carl-Euler-Straße einen Schaden in vierstelliger Höhe angerichtet. Am Dienstagmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter in einen Kia eingedrungen sind, der in Höhe des Hauses Nummer 28 am Straßenrand stand. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Arbeitstasche, Elektrowerkzeug und einige weitere Gegenstände im Gesamtwert von etlichen hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen ...

