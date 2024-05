Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trockenes Laub gerät in Brand

Kaiserslautern (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in der Kantstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Brandbekämpfer schnell Entwarnung geben. Unter dem Wagen brannte trockenes Laub, welches wohl durch den heißen Motor entzündet wurde. Die Feuerwehr konnte die Glut schnell ablöschen. Weder am Fahrzeug selbst, noch am Gebäude entstand Sachschaden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell