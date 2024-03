Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Barbesuch endet mit Führerscheinentzug

Kaiserslautern (ots)

Nicht erfreulich endete ein Barbesuch für einen 42-Jährigen am Donnerstagabend. Zeugen wurden auf den augenscheinlich betrunkenen Mann aufmerksam, als er eine Bar in der Innenstadt verließ und sich zu seinem Wagen begab. Durch die alarmierte Polizeistreife konnte der Wagen noch vor der Bar angehalten werden. Der Betrunkene saß bereits am Steuer und war schon einige Meter gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der Fahrer musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der 42-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen. |ma

