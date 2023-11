Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Brand mutmaßlichen Täter ermittelt

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

- Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken -

(Anschluss an die Pressemitteilung der Polizei https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5654588)

In den frühen Morgenstunden des 21.11.2023 kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Schönenberg-Kübelberg. Gegen einen 52-jährigen Mann besteht der dringende Verdacht, in der Dachgeschosswohnung des Anwesens Benzin vergossen und angezündet zu haben.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Wohnhaus sieben weitere Personen, die schliefen. Eine der Personen wachte auf, bemerkte den Brand und konnte die restlichen Familienmitglieder warnen. Hierdurch konnten Personenschäden vermieden werden.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß von dem Brandort. Der Beschuldigte stellte sich am Vormittag des 21.11.2023 und konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden von ca. 250.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Zweibrücken am 22.11.2023 Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Beschuldigten erlassen. Der Beschuldigte, der bei der Ermittlungsrichterin keine Angaben zur Sache gemacht hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Tatmotiv und dem konkreten Geschehensablauf dauern an.

