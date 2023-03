Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung und Beleidigung - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung hat ein 49-jähriger Mann einen bislang Unbekannten angezeigt. Die beiden Männer waren in der Weberstraße aneinander geraten, weil der unbekannte Mann am heutigen Mittwoch gegen 8:15 Uhr das Grundstück des 49-Jährigen unbefugt betreten hatte. Die verbale Auseinandersetzung zog sich von der Weberstraße bis in die Eisenbahnstraße. Hier rannte der Unbekannte dann bedrohlich auf den 49-Jährigen zu, der sich mit einem Tritt Abstand verschaffte. Bevor der Mann verschwand, drohte er dem 49-Jährigen zurückzukehren und ihn abzustechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Der Unbekannte wurde als circa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er hat kurzes, dunkles Haar und einen Bart. Bekleidet war der Mann mit einer Baggy-Hose und einem taillierten Blouson ähnlich eines Jogginganzugs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell