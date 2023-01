Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 31.12.2022, gegen 23:25 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Kaiserslautern auf einem E-Scooter fahrend in der Martin-Luther-Straße, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Jugendliche den E-Scooter den E-Scooter nicht versichert hatte. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, das der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, was ein Drogenvortest bestätigte. Zudem wurden bei ihm Konsumutensilien und eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. |wey

