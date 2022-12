Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wohnhaus

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind zwischen Freitagnachmittag und spätem Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Eugen-Hertel-Straße eingebrochen. Die Bewohner waren in dieser Zeit nicht zu Hause. Bei ihrer Rückkehr fanden die Eigentümer ein durchsuchtes Anwesen vor und bemerkten, dass Wertgegenstände entwendet wurden. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus. Zuvor hatten sie an einer Tür, einem Rollladen und einem Fenster versucht einzusteigen. Dadurch ist erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.|pvd

