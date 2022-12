Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwarzer Sportwagen gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Der Diebstahl eines Sportwagens der Marke BMW beschäftigt die Polizei. Der Fahrzeughalter wandte sich am Freitag an die Beamten. Er berichtete, dass sein Auto gestohlen wurde. Den schwarzen Wagen mit Kaiserslauterer Zulassung parkte er am Donnerstagabend in der Waldstraße. Am nächsten Morgen stellte der 48-Jährige fest, dass sein BMW M4 nicht mehr da war. Beide Autoschlüssel sind im Besitz des Halters. Wie die Täter das Fahrzeug knackten ist nicht geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder der schwarze BMW aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06373 8220 mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. |Lkh/erf

