Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen zu Unfallfluchten gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montagmittag an der Ecke Goethestraße/Bännjerstraße einen Unfall verursacht hat und anschließend abgehauen ist. Wie die Fahrerin des anderen beteiligten Fahrzeugs der Polizei meldete, fuhr sie gegen 12.20 Uhr durch die Goethestraße in Richtung Klinikum und wollte in die Bännjerstraße abbiegen. Sie musste jedoch verkehrsbedingt anhalten, um querende Fußgänger passieren zu lassen.

In diesem Moment sei der andere Pkw links an ihr vorbeigefahren und habe mit seinem rechten Außenspiegel ihren linken Spiegel touchiert. Ohne anzuhalten, sei der Unbekannte einfach weitergefahren. Am Wagen der 33-jährigen Frau entstand Sachschaden. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher laufen.

Gesucht wird auch nach dem Verantwortlichen, der am Montagnachmittag in der Voltairestraße einen geparkten Dacia Duster beschädigt hat. Der Pkw war in Höhe des Hauses Nummer 2 abgestellt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug gerammt. Am Dacia entstanden Schäden an der vorderen Stoßstange sowie am linken Kotflügel.

Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell