Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Streit beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagnachmittag in der Fruchthallstraße abgespielt hat. Ermittelt wird derzeit wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Nach den Angaben einer 34-jährigen Frau geriet sie gegen halb 4 mit einer Frau in Streit, die an der Taxi-Haltestelle an der Mall stand. Thema des Streits war das Kind der 34-Jährigen, das mit seinem Laufrad ziemlich nah an der wartenden Frau vorbeirollte.

Um die Auseinandersetzung nicht weiter eskalieren zu lassen, wollte die 34-Jährige zusammen mit ihrem Kind in ein Taxi steigen und die Örtlichkeit verlassen. Dabei sei sie aber von der anderen Frau gestoßen worden, so dass sie Schmerzen erlitt. Während sie nach ihrem Mobiltelefon griff, um die Polizei zu verständigen, habe die Täterin sie beleidigt und sei zu Fuß davongegangen.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, gaben sich zwei weitere Frauen als unabhängige Zeuginnen zu erkennen. Der Taxifahrer, der den Vorfall auch mitbekommen haben dürfte, war zwischenzeitlich weitergefahren. Der Mann wird - ebenso wie mögliche zusätzliche Zeugen - gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

