Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Autos getreten - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am späten Dienstagabend am Synagogenplatz eine Person vorübergehend festgenommen. Der Mann trat zuvor gegen mehrere geparkte Autos. Er beschädigte mindestens zwei Fahrzeuge.

Zeugen waren kurz vor 22:30 Uhr in der Salzstraße auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden. In direkter Nähe zum Altstadtrevier trat er gegen mehrere Wagen. Polizisten verfolgten den Verdächtigen und seinen Begleiter bis zum Synagogenplatz. Dort stellten die Beamten den Mann zur Rede. Er war alkoholisiert. Die Einsatzkräfte machten in der Salzstraße und in der Friedrichstraße insgesamt sechs Autos ausfindig, gegen die der 22-Jährige mutmaßlich getreten hatte. Zwei Fahrzeuge waren beschädigt. Der Verdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt, das heißt die Polizei sicherte unter anderem seine Fingerabdrücke und fertigte von ihm Fotos. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren, in vier Fällen wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung und in zwei Fällen wegen der vollendeten Sachbeschädigung. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell