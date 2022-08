Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall unter Alkoholeinfluss - Wer hatte Grün?

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag (2. August 2022), gegen 1 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Barbarossa Straße, Ecke Barbarossaring. An der dortigen Ampel kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Der mutmaßliche Unfallverursacher bog nach links ab, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu beachten. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gaben beide Unfallbeteiligten an, dass ihre jeweilige Ampel Grün angezeigt habe. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Atemalkoholtest beim mutmaßlichen Unfallverursacher ergab 0,85 Promille. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei bittet hierzu um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtete? Wer kann Angaben dazu machen, welche Ampel Grün zeigte? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |hac

