Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack und Schuhe gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einen Diebstahl aus ihrem Auto hat eine junge Frau am Samstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 22-Jährige meldete, wurden aus ihrem VW Golf Münzgeld, ein schwarzer Rucksack der Marke "Eastpak", sowie ein paar weiße Schuhe der Marke "Nike" gestohlen. Der Pkw war in der Wilhelm-Raabe-Straße in Höhe des Hauses Nummer 14, auf einem frei zugänglichen Stellplatz abgestellt. Als die Frau gegen 12:40 Uhr in den Wagen einstieg, stellte sie fest, dass Sachen aus dem Innenraum verschwunden sind. Das letzte Mal den Wagen benutzt und die Sachen gesehen, hatte sie am Donnerstag gegen 21:30 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen und mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell