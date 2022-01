Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag zu einem Wohnhausbrand in die Bergstraße aus. Kurz nach 9:30 Uhr ging der Notruf über das Feuer ein. In einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses brannte es. Der Wohnungsinhaber war nicht daheim, Nachbarn konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen wurden nicht verletzt, allerdings verendeten zwei Ziervögel bei dem Brand. Die Wehr löschte das Feuer. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschätzbar. Aktuell ist die Brandursache nicht geklärt. Ein Gutachter wird den Brandort untersuchen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell