Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Der 29-Jährige Besitzer eines BMW stellte sein Auto am Samstagabend um 22 Uhr in der Dansenberger Straße zum Parken ab. Als er am Sonntagmorgen um 08.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen Unfallschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite fest.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. |mhm

