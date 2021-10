Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen und Waffen gefunden

Eßweiler (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch ein Haus in Eßweiler durchsucht und dabei unter anderem Drogen sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Amtsgericht Kaiserslautern die Durchsuchung seines Hauses an. Einsatzkräfte der Polizei fanden eine Indoorplantage mit Marihuanapflanzen, Konsumartikel, 13 Ecstasy-Pillen und Amphetamin. Zusätzlich wurde verschiedene Pyrotechnik und Selbstlaborate gefunden. Zur genaueren Abklärung und dem Transport dieser Gegenstände wurde der Entschärferdienst des LKA verständigt. Weiterhin wurden zwei Luftgewehre, ein Schlagring, ein Baseballschläger, sowie verschiedene Munition sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |elz

