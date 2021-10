Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch am helllichten Tag

Kreis Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Tag haben sich Einbrecher am Mittwoch im Holunderweg in Otterberg Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Die Tatzeit liegt zwischen 6.15 und 16:45 Uhr. In diesem Zeitraum haben die unbekannten Täter mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür eingeworfen und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Als die Bewohner am Nachmittag nach Hause kamen, stellten sie fest, dass die Zimmer durchsucht wurde. Die Eindringlinge nahmen Schmuck und einen Laptop mit. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

