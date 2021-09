Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag meldete der Besitzer eines Bistros in der Pirmasenser Straße, dass ein Mann seine Gäste belästigen würde, indem er sie anpöbelt und seine Genitalien entblöße. Er hätte sich in Richtung Richard-Wagner-Straße entfernt. Aufgrund einer Täterbeschreibung richtet sich der Tatverdacht gegen einen 46-jährigen Mann aus Kaiserslautern, der der Polizei aufgrund vorangegangener Einsätze bereits bekannt war. Der 46-Jährige wurde vor Ort durch die Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert. Dabei beleidigte er die Beamten fortwährend. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er zwar nach, pöbelte allerdings im Weggehen noch weitere Passanten an, schrie laut herum, skandierte rechtsradikale Parolen und zeigte den Hitlergruß. Da davon auszugehen war, dass der 46-Jährige noch weitere Passanten belästigen wird, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. |elz

