Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit 3,49 Promille in Schutzgewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Passanten haben am Dienstagabend einen stark alkoholisierten Mann in der Fackelstraße gemeldet. Nach Angaben der Zeugen konnte sich der Mann kaum noch auf den Beinen halten. Vor Ort konnte der Mann durch die Beamten angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille. Einem Platzverweis konnte er aufgrund seinen Alkoholisierungsgrades nicht mehr nachkommen. Er war nicht in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Zu seinem eigenen Schutz nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell